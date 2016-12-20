Утро доброе!
Прибавка к зарплате: пять рекомендаций для переговоров с начальством. Мустафа Джемилев: настоящее и будущее крымского полуострова. Самые современные достижения индустрии красоты. Как выбрать подарок ребенку: советы психолога. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Как попросить прибавку к зарплате с нового года? Пять рекомендаций, которые стоит учесть на переговорах с начальством.
- Эксклюзивное интервью Радио 4 с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым о настоящем и будущем крымского полуострова.
- Как стать самой красивой? Рассказ врача о самых современных достижениях индустрии красоты.
- Как выбрать подарок ребенку, именно такой, о котором он мечтает? Советы психолога.
Ведущие – Варвара Сергеева и Илья Бань.
Список музыки
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