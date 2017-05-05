Утро доброе!
Международный день борьбы за права инвалидов. День Европы: праздничные мероприятия. Отелю "Виру" – 45 лет: день открытых дверей и концерт Smilers! "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- 5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов. Соблюдается ли в Эстонии право людей с ограниченными возможностями на трудоустройство?
- В субботу по всей Эстонии отметят День Европы! Расскажем подробнее о праздничных мероприятиях этого дня.
- Тренеры, коучи, специалисты по личностному росту – чему могут научить эти люди и стоит ли доверять бизнес-тренеру, если он сам еще не заработал свой первый миллион?
- Легендарный отель "Виру" отмечает в пятницу 45-летие днем открытых дверей и концертом группы Smilers!
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Дина Прусакова и Варвара Сергеева.
Список музыки
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