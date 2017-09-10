Утро доброе!
Инди-парфюмер о своей профессии и особенностях нишевых ароматов. О работе тренера личностного роста. Кино и мода – прочный союз ХХ века. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Пришла осень. Выбираем аромат! Инди-парфюмер Николай Еремин о своей профессии и особенностях нишевых ароматов.
- Тренеры личностного роста – кому нужна их помощь и в чем она заключается? Где можно выучиться на коуча? Рассказывает профессиональный тренер личностного роста Кирилл Емельянов.
- Кино и мода. Самый прочный союз ХХ века. Почему и как кино влияет на наш стиль и восприятие? Рассказывает историк моды Марина Скульская.
Ведущая – Екатерина Зонова.
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