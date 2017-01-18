Утро доброе!
Комиссии по делам несовершеннолетних планируют упразднить. "У меня все ОК!”: проблемы и вопросы в переходном возрасте. О пользе домашних турников и шведских стенок. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- В Эстонии планируют упразднить комиссии по делам несовершеннолетних. Что именно изменится для несовершеннолетних правонарушителей?
- "У меня все ОК!" – новая инфокампания для подростков, у которых могут быть трудности, и которые не знают, куда и к кому обратиться за помощью. Какие вопросы и проблемы беспокоят в переходном возрасте чаще всего? На что стоит обратить внимание родителям?
- Лезть на стенку иногда бывает очень полезно. Особенно в раннем возрасте. В чем польза домашних турников и шведских стенок? Правда ли, что можно стать выше, здоровее и сильнее, если регулярно висеть и карабкаться дома?
Ведущие – Варвара Сергеева и Екатерина Зонова.
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