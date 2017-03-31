Утро доброе!
Человек с чипом под кожей. Безопасность: хранение данных. Международный день детской книги. Лариса Вербицкая – в гостях у Радио 4. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- Чип под кожей у человека. Внедрение гаджетов набирает обороты. Познакомимся с отважным энтузиастом, который вживил себе чип. Узнаем, как его можно использовать в повседневной жизни.
- Как надежно сохранить свои данные? На каких носителях лучше всего хранить телефонные номера, документы и фотографии?
- Книгу какого автора больше всего берут в библиотеке наши дети? Какие литературные герои становятся их любимцами? Обсудим завтра в Международный день детской книги.
- Лариса Вербицкая – легендарный диктор и телеведущая – поделится некоторыми секретами своей успешной почти 30-летней карьеры. Как совмещать профессию и дом?
Все это и многое другое – в утренней программе Радио 4!
Будить вас будут Екатерина Зонова и Варвара Сергеева.
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