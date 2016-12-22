Утро доброе!
Семейная многомерная терапия: помощь проблемным подросткам. Дождь из рубинов и сапфиров: обнаружена новая планета. Норовирус: в группе риска – маленькие дети и пассажиры круизных лайнеров. Почему так важно любить себя? “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- Что такое семейная многомерная терапия, и как она способна помочь проблемным подросткам?
- Рай для женщин: ученые обнаружили планету, на которой выпадают осадки в виде рубинов и сапфиров.
- Норовирус не дремлет! В группе риска – маленькие дети и пассажиры круизных лайнеров.
- Почему так важно любить себя? Специалист по восточным практикам поможет женщинам вернуть внутреннее сияние.
Ведущие – Юлия Балий и Андрей Созинов.
Список музыки
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