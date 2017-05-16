Утро доброе!
Первая говорящая одежда в Эстонии. Краны с питьевой водой в Таллинне. Сезон уличных фестивалей: Дни Каламая. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- Нет плохой погоды, есть неподходящая одежда. Именно этим должны руководствоваться жители нашей страны перед выходом на улицу, а новые технологии нам в этом помогут. Первая говорящая одежда в Эстонии – расскажем об удивительном проекте телекоммуникационной фирмы и Таллиннской высшей технической школы.
- В столице появились краны с питьевой водой. Где именно их установили и кто будет следить за их обслуживанием?
- Начинается сезон уличных фестивалей. На примере Дней Каламая узнаем об особенностях таких мероприятий.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
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