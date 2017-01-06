Видеорегистратор в автомобиле. ИД-карте – 15 лет: настоящее и будущее этого документа. Рождественский сочельник в Таллинне. Программы столичных театров и музеев. ”Утро доброе!" с 6:00 до 11:00.

В пятницу в нашей утренней программе выясним, почему МВД рекомендует поставить в автомобиль видеорегистратор, на что стоит обратить внимание при покупке этого устройства? ИД-карте исполняется 15 лет, за это время в Эстонии было выдано более трех миллионов удостоверений личности, поговорим о настоящем и будущем этого незаменимого документа. Узнаем, как в Таллинне будут отмечать Рождественский сочельник, и какие сюрпризы подготовили столичные театры и музеи в ближайшие выходные.

Это лишь некоторые фрагменты мозаики в нашей утренней программе. Вас ожидают также самые горячие новости по Эстонии и всей планете в целом, обзор эстонских и не только эстонских газет, отборная музыка самых разных стилей и направлений.

Ведущие – Андрей Созинов и Варвара Сергеева. Звукорежиссер – Дмитрий Микрюков.