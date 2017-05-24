Утро доброе!
"Чипируем" двухколесный транспорт. Европейский день парков. Рейтинг самых богатых работников. История скульптур животных в архитектуре Старого города. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- "Чипируем" двухколесный транспорт. Что может отпугнуть злоумышленника от кражи велосипеда?
- Европейский день парков. Чем национальный парк отличается от заповедника?
- Рейтинг самых богатых работников. Какова зарплата состоятельного жителя Эстонии?
- Семейный день вместе с домашними любимцами. Кто знает историю скульптур животных в архитектуре Старого города лучше всех?
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Ирина Сацута и Александр Жемжуров.
Список музыки
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