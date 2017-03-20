Утро доброе!
Международный день астрологии. День без мяса: рецепты вегетарианского завтрака. Передача чека детскому центру "Матвейка". Розыгрыш призов. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- 20 марта – Международный день астрологии. Астролог Ольга Потёмкина расскажет о том, как свой профессиональный праздник отмечают знатоки звездного неба.
- В Международный день без мяса вегетарианка со стажем Дарья поделится рецептами полноценного вегетарианского завтрака.
- Репотраж с официальной передачи чека "Рождественского благовеста" детскому центру "Матвейка", прошедшей в пятницу.
- Свяжемся с Курессааре и Москвой, а также разыграем ценные призы от представительства Еврокомиссии в Таллинне.
Это и много другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Илья Бань и Елизавета Тустановская.
Список музыки
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