Международный день астрологии. День без мяса: рецепты вегетарианского завтрака. Передача чека детскому центру "Матвейка". Розыгрыш призов. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.

20 марта – Международный день астрологии. Астролог Ольга Потёмкина расскажет о том, как свой профессиональный праздник отмечают знатоки звездного неба.

В Международный день без мяса вегетарианка со стажем Дарья поделится рецептами полноценного вегетарианского завтрака.

Репотраж с официальной передачи чека "Рождественского благовеста" детскому центру "Матвейка", прошедшей в пятницу.

Свяжемся с Курессааре и Москвой, а также разыграем ценные призы от представительства Еврокомиссии в Таллинне.

Это и много другое – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Илья Бань и Елизавета Тустановская.