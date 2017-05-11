Утро доброе!
О Центре вторичного использования. Березовый сок: о тонкостях добывания и полезных свойствах. О качестве услуги дошкольного образования в Эстонии. Весенняя ярмарка в Маарду. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- Центры вторичного использования не только продают вещи, но и помогают многодетным семьям. Что можно приобрести в таких центрах и откуда поступает товар?
- Пейте березовый сок! А мы расскажем о тонкостях его добывания и о полезных свойствах.
- В детских садах Эстонии проводятся массовые опросы работников и родителей о качестве услуги дошкольного образования.
- Весенняя ярмарка в Маарду ждет гостей! Расскажем о программе и гостях.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Елизавета Тустановская и Александр Жемжуров.
Список музыки
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