Утро доброе!
Кампания “Выслушай меня – у меня есть ГОЛОС”. Выставка в Тартуском музее игрушек: игрушки детей 90-х. Девушки на срочной службе у Сил обороны. Происшествия на парковках: что делать, если ваш автомобиль повредили? “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- Кампания “Выслушай меня – у меня есть ГОЛОС”. Куда обращаться, если переживания ребенка остаются неразделенными?
- Выставка в Тартуском музее игрушек. В чем особенность игрушек детей, чьё детство пришлось на 90-ые годы?
- Девушки на срочной службе у Сил обороны. Куда целится слабый пол?
- Происшествия на парковках являются одними из самых распространенных ущербов по страхованию каско. Что делать, если находишь на парковке поврежденный автомобиль?
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Ирина Сацута и Дина Прусакова.
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