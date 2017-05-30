Утро доброе!
Отели для животных. Обновление учебной программы по физической культуре и уроки плавания. О безопасности: в центре внимания – мотоциклисты. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- Отели для животных — что из себя представляет эта услуга и как подготовить домашнее животное к разлуке?
- Министерство образования планирует изменения в государственной учебной программе, которые касаются уроков плавания и обновления всей учебной программы по физической культуре.
- Еще раз о безопасности: в центре внимания – мотоциклисты. В последнее время число дтп с участием мотоциклистов выросло, так что пора напомнить основные правила безопасности и поведения на дорогах.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
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