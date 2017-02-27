Утро доброе!

В Международный день белых медведей поговорим с методистом Таллиннского зоопарка Дарьей Зубаревой о пополнении медвежьего семейства и о планах по созданию нового дома для полярных животных.

Врач-диетолог Наталья Трофимова расскажет о положительном влиянии на организм "разгрузочных" дней и поста.

Также свяжемся с нашими корреспондентами на Сааремаа и в Москве и предложим новости спорта.

Ведущие – Илья Бань и Елизавета Тустановская.