Утро доброе!
Международный день белых медведей. Польза "разгрузочных" дней и поста. "Утро доброе!" – с 6:00 до 11:00.
В Международный день белых медведей поговорим с методистом Таллиннского зоопарка Дарьей Зубаревой о пополнении медвежьего семейства и о планах по созданию нового дома для полярных животных.
Врач-диетолог Наталья Трофимова расскажет о положительном влиянии на организм "разгрузочных" дней и поста.
Также свяжемся с нашими корреспондентами на Сааремаа и в Москве и предложим новости спорта.
Ведущие – Илья Бань и Елизавета Тустановская.
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