Утро доброе!
Нейросеть для перевода с английского на русский. Эпоха дефицита: выставка "Бананов нет!". Туристический сезон 2017 года официально открыт. Съезд руководителей гостиниц со всей Европы в Таллинне. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- Тартуские ИТ-разработчики создали нейросети для перевода с английского на эстонский. Значит ли это, что мы бросили вызов переводчику Google?
- Back in the USSR: туннель телебашни на полгода станет телепортом в эпоху дефицита. Гость в эфире расскажет об экспонатах выставки "Бананов нет!".
- В Эстонии официально открыт туристический сезон 2017 года. Возможно ли улучшить рекордные показатели этого сектора за прошлый год?
- В Таллинн съехались руководители более ста гостиниц со всей Европы. Соответствует ли качество размещения в наших отелях общеевропейскому?
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
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