Нейросеть для перевода с английского на русский. Эпоха дефицита: выставка "Бананов нет!". Туристический сезон 2017 года официально открыт. Съезд руководителей гостиниц со всей Европы в Таллинне. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.