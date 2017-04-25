Утро доброе!
Ученические дружины: 1000 рабочих мест для школьников. Баден-Баден: радиоэкскурсия по городу. Европейская неделя иммунизации ВОЗ. Железнодорожная лаборатория в Таллинне. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- Активные и трудолюбивые школьники в возрасте от 13 до 19 лет уже 2-го мая смогут выбрать себе одно из 1000 рабочих мест в ученических дружинах.
- Репортаж из Баден-Бадена: вас ждет живая экскурсия по городу, с которым связана жизнь многих русских писателей. Наш персональный гид по Баден-Бадену – председатель Тургеневского общества Германии госпожа Ренате Эфферн.
- Европейская неделя иммунизации ВОЗ проходит сейчас во всем мире. Отказ от прививок – является ли такое решение индивидуальным и как бороться с невежеством в этом вопросе?
- В Таллинне открывается самая современная железнодорожная лаборатория в Прибалтике. Восьмиметровый макет железнодорожной станции, кресло и пульт управления поездом – все это в нашей небольшой радиоэкскурсии.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Илья Бань и Варвара Сергеева.
Список музыки
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