Ученические дружины: 1000 рабочих мест для школьников. Баден-Баден: радиоэкскурсия по городу. Европейская неделя иммунизации ВОЗ. Железнодорожная лаборатория в Таллинне. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.