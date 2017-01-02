Административная реформа: 5 кг камбалы за регистрацию на острове Хийумаа. Итоги празднования Нового года глазами спасателей. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.

Утром 2 января мы пригласим в гости министра госуправления Михаила Корба, чтобы узнать об административной реформе и его визите на остров Хийумаа, где за регистрацию в объединяемых волостях предлагали 5 кг камбалы. Также мы подведем итоги празднования Нового года глазами спасателей – представитель Спасательного департамента расскажет в прямом эфире, насколько спокойными или нет выдались праздники для его службы.

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Кирилл Крабу и Ирина Сацута.