Утро доброе!
Уборка города после зимы. Новое мобильное приложение Радио 4: сказка – полезнее похода к психологу. Мати Тальвику – 75! Интервью с Ильей Аксельродом. Правозащитному обществу "Мемориал" – 30 лет. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- Об уборке города после зимы, о вывозе мусора и прочих столичных заботах поговорим с заместителем председателя горсобрания Лаури Лаатсом.
- Почему сказка может быть полезнее похода к психологу? Школьный психолог прокомментирует новое мобильное приложение Радио 4 "Сказки".
- Легенде отечественного телевидения Мати Тальвику – 75!
- Интервью с Ильей Аксельродом, мастером стендапа, участником и победителем многочисленных комедийных шоу.
- Правозащитному обществу "Мемориал" – 30 лет. Интервью с историком Никитой Петровым.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Илья Бань и Александр Жемжуров.
Список музыки
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