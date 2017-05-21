Выставка "Многоликая Россия"

Выставка "Многоликая Россия"

12 мая в таллиннском Русском музее открылась выставка, подготовленная РОСФОТО, музейно-выставочным центром в Санкт-Петербурге. Это первый совместный проект нашего Русского музея и петербургского центра. Выставка включает в себя архивные фотографии из коллекции РОСФОТО, запечатлевшие виды крупных городских центров Российской империи и жизнь национальных окраин. О своем центре и выставке в день ее открытия рассказал директор РОСФОТО Захар Коловский.