Утро доброе!
Дни моря. Чем заняться в Санкт-Петербурге на выходных? Зеленый чай как лучший летний освежитель. Солнцезащитный крем и дети. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Дни моря в этот раз длятся 4 дня и продолжатся даже после выходных. Что интересного они предложат посетителям?
- Чем можно заняться в Санкт-Петербурге на выходных? Чем этот город готов порадовать этим летом? Рассказывает главный редактор модного портала Юлия Семенюк
- Зеленый чай как лучший летний освежитель. С чем сочетать и как правильно заваривать?
- Нужен ли солнцезащитный крем детям? Советы провизора.
Ведущая – Екатерина Зонова.
Список музыки
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