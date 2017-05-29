Утро доброе!
Как сдача крови влияет на здоровье донора? Арт-терапия для самых маленьких. Прохладительные напитки летом. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- Донорские палатки ждет впереди 11-оe рабочее лето! Как сдача крови влияет на здоровье донора?
- Арт-терапия для самых маленьких. С какого возраста можно начинать уроки и стоит ли проводить занятия в домашних условиях?
- Прохладительные напитки летом. Что освежит и взбодрит в жаркие дни?
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Ирина Сацута и Александр Жемжуров.
Список музыки
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