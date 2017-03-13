Центры помощи жертвам семейного насилия. Изменения в выплатах пособий. Обучение в Таллиннском Ласнамяэском механическом училище. "Утро доброе!" – с 6:00 до 11:00.

В утренней программе 13 марта побеседуем с представителями центров помощи женщинам, ставшими жертвами семейного насилия. Расскажем об основных изменениях в выплатах пособий многодетным семьям. А руководство Таллиннского Ласнамяэского механического училища расскажут о специфике обучения в этом учебном заведении.

Ведущие – Елизавета Тустановская и Дина Прусакова.