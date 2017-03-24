Спасательный департамент: помощь для пользователей интернета. Сколько весят облака? Уникальная выставка в Летной гавани и премьера в Таллиннском Русском молодежном театре. "Утро доброе!" с 6:00 до 11:00.

На сей раз в нашей утреннем эфире расскажем о том, какую помощь оказывает Спасательный департамент всем тем, кто дружит с интернетом. Узнаем о значении облаков для синоптиков, а также попытаемся выяснить, сколько весят "белогривые лошадки"? Пригласим на премьеру комедии в Таллиннский Русский молодежный театр и поведаем об уникальной выставке, открывающейся в Летной гавани.

Это лишь некоторые фрагменты мозаики нашей утренней программы. Вас ожидают также самые горячие новости по Эстонии и всей планете в целом, обзор эстонских и не только эстонских газет, отборная музыка самых разных стилей и направлений.

Ведущие – Андрей Созинов и Ирина Сацута. Звукорежиссер – Хейли Холло.