Утро доброе!

В утренней программе мы расскажем, для чего нужны на некоторых пляжах Таллинна экопалатки; вспомним, как Таллинн готовился к проведению Олимпиады 1980 года и какие объекты были построены к этому важному спортивному событию; подскажем, как наиболее рационально спланировать свой отдых и отправимся на ближайшие острова; а также заглянем в летнюю столицу Эстонии – в город Пярну и узнаем, что интересного там происходит в эти выходные.

Ведущая – Дина Прусакова.