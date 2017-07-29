Утро доброе!
Экопалатки на таллинских пляжах. Таллинн и Олимпиада 1980 года. Отдых на ближайших островах. Выходные в Пярну. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
В утренней программе мы расскажем, для чего нужны на некоторых пляжах Таллинна экопалатки; вспомним, как Таллинн готовился к проведению Олимпиады 1980 года и какие объекты были построены к этому важному спортивному событию; подскажем, как наиболее рационально спланировать свой отдых и отправимся на ближайшие острова; а также заглянем в летнюю столицу Эстонии – в город Пярну и узнаем, что интересного там происходит в эти выходные.
Ведущая – Дина Прусакова.
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