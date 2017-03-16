Утро доброе!
Рынок труда в Эстонии не работает так, как ему следует. Лучшие эстонские продукты питания. Что покупают в интернете чаще всего? Что носить этой весной и летом? "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- Почему рынок труда в Эстонии не работает так, как ему следует? По статистике каждый восьмой человек в стране не работает потому, что заботится о своей семье. Нехватка мест в детских садах является тоже одной из причин, почему в Эстонии существует большая разница в зарплатах мужчин и женщин. Прокомментируют специалисты.
- Лучшие продукты будут определены уже в четверг. Об условиях ежегодного конкурса Eesti Parim Toiduaine и о том, как найти на наших прилавках лучшие продукты нашей страны расскажет руководитель союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
- Что покупают в интернете жители Эстонии чаще всего? По статистике – это электроника, модные товары и товары для здоровья. Еду покупают пока в интернете реже.
- Феи снова в моде! Что будем носить этой весной и летом? Рекомендации от дизайнера, показ которого пройдет в рамках Таллиннской недели моды в четверг вечером.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Екатерина Зонова и Елизавета Тустановская.
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