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Утро доброе!

Cегодня 16.03.2017
Передача: Утро доброе!

Рынок труда в Эстонии не работает так, как ему следует. Лучшие эстонские продукты питания. Что покупают в интернете чаще всего? Что носить этой весной и летом? "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.

  • Почему рынок труда в Эстонии не работает так, как ему следует? По статистике каждый восьмой человек в стране не работает потому, что заботится о своей семье. Нехватка мест в детских садах является тоже одной из причин, почему в Эстонии существует большая разница в зарплатах мужчин и женщин. Прокомментируют специалисты.
  • Лучшие продукты будут определены уже в четверг. Об условиях ежегодного конкурса Eesti Parim Toiduaine и о том, как найти на наших прилавках лучшие продукты нашей страны расскажет руководитель союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
  • Что покупают в интернете жители Эстонии чаще всего? По статистике – это электроника, модные товары и товары для здоровья. Еду покупают пока в интернете реже.
  • Феи снова в моде! Что будем носить этой весной и летом? Рекомендации от дизайнера, показ которого пройдет в рамках Таллиннской недели моды в четверг вечером.

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Екатерина Зонова и Елизавета Тустановская.

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