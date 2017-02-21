Социальная кампания "Одна жизнь". Новая экспозиция Эстонского музея кино. Пищевые добавки. Об этом и многом другом с 6:00 до 11:00 в программе "Утро доброе!".

- Социальная кампания "Одна жизнь": как не стать жертвой трудовой эксплуатации и куда обращаться за помощью?

- В Таллинне откроется новое здание Эстонского музея кино. Помочь создать экспозицию может каждый. Руководитель Эстонского музея кино Мария Манг рассказала об экспозициях музея и немного об истории кино.

- Жители Эстонии потребляют очень много пищевых добавок, вот только происхождение и состав многих из них остаются под вопросом. Советы провизора.

Ведущие Ирина Сацута и Елизавета Тустановская.