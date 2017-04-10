Утро доброе!
Об археологах и кладоискателях. Белки-летяги в Эстонии. Налог на сахар. Профессиональные соревнования для полицейских. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- Как складываются отношения археологов и кладоискателей в нашей стране? Как действовать, если вы нашли предмет старины, представляющий историческую ценность? Расскажет Дмитрий Шутов, профессиональный поисковик.
- В Эстонии обнаружено еще одно место обитания белок-летяг. Что ждет эти территории и почему белок-летяг надо охранять?
- Жизнь не сахар: союз производителей пищевых продуктов выступает против налога на сахар. В студии Радио 4 – Сирье Потисепп.
- Профессиональные соревнования для полицейских – о результатах и дисциплинах расскажет представитель Департамента полиции и погранохраны.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Елиавета Тустановская и Ирина Сацута.
Список музыки
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