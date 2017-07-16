Утро доброе!
Фокусы всегда и везде! О волшебном чае с хозяйкой чайного магазина. О местах общепита, куда можно отправиться с детьми. Путешествие на автомобиле по всем миру. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Фокусы всегда и везде! Популярный фокусник Дмитрий Зорин рассказывает о своей профессии и о том, откуда берутся фокусы.
- Продолжаем разговор о волшебном чае с хозяйкой чайного магазина, которая объяснит, в чем разница между чаями из разных стран, и есть ли мода на чайные сорта в Эстонии?
- Много ли мест общепита в Таллинне, куда можно отправиться с маленькими детьми? Расскажет фуд-блогер Кристина Янчаускас
- Хорошо там, где нас нет. Узнаем, как можно путешествовать на автомобиле по всему миру.
Ведущая – Екатерина Зонова.
Список музыки
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