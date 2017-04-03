Утро доброе!
Плюшевые медвежата в полицейских машинах. Vikerraadio – 50 лет! Новая книга сказок "Бал цветов. Чудеса еще случаются". Кто такой "обнимишка"? О возможностях активного отдыха в Эстонии. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- Вскоре во всех полицейских машинах появятся плюшевые медвежата. Для чего нужны эти маленькие помощники?
- Самое популярная радиостанция Эстонии Vikerraadio отмечает свой 50-й день рождения. Поговорим о прошлом, настоящем и будущем радио.
- "Бал цветов. Чудеса еще случаются". Так называется новая книга сказок для детей, о которой расскажет ее не менее чудесный автор.
- Узнаем о возможностях активного досуга в нашей стране. Какие развлечения предлагают местные организации желающим разведать неизведанное?
- Подарить ребенку чувства безопасности и спокойствия легко! Расскажем, кто такой "обнимишка" и где он живет.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Дина Прусакова и Ирина Сацута.
Список музыки
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