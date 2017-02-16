О работе прокурора и состоянии нашей правоохранительной системы. Храп и разговоры во сне – повод обратиться к врачу. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.

В утренней программе мы познакомимся с работой прокурора, узнаем о развитии нашей правоохранительной системы и ее сегодняшнем дне. Также поговорим о том, чем люди порой занимаются во сне: храп и разговоры могут стать поводом для обращения к врачу, поскольку эти явления могут осложнять жизнь не только самого храпящего, но и окружающих.

Об этом и многом другом – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Кирилл Крабу и Ольга Линник.