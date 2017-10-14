Сад-огород в порядок! Детский лагерь ждет ребят. "Шагал не вместе". "Утро доброе!" с 7:00 до 9:00.

Несмотря на то, что на календаре самый разгар осени, работы в саду продолжаются. Расскажем, что необходимо предпринять, чтобы встретить предстоящий сезон во всеоружии.

На этих школьных каникулах можно будет отправиться в детский лагерь, программа которого обещает быть креативной, познавательной и насыщенной интересными мероприятиями и встречами.

Меньше чем через месяц в музее Куму состоится премьера танцевального спектакля по мотивам творчества художника Марка Шагала. Все подробности о готовящейся постановке узнаем из первых уст.

Ведущая – Дина Прусакова.