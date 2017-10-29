Утро доброе!
Инсульт? Звони 112! Эстонское радио в октябре 1944 года. ОК + мечта = успех! "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Во Всемирный день борьбы с инсультом врач расскажет о его симптомах и профилактике;
- 29 октября 1944 года возобновило свою работу Эстонское радио. Поговорим подробнее о значении этого дня в истории нашей страны;
- Оксана Кабритс смогла стать успешной деловой женщиной параллельно воспитывая 4-х детей. Узнаем, как ей это удалось;
- разыграем билеты на спектакль;
- пролистаем старые газеты;
Ведущая – Дина Прусакова.
Список музыки
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