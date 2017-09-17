Утро доброе!
Выставка грибов ждет гостей. В рамках проекта "Растём вместе" состоится семинар в Нарве. День эстонского хлеба. Поэтический вечер в Центральной библиотеке Таллинна. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
- Пригласим всех на выставку грибов и подробно познакомим с экспозицией.
- Расскажем о семинаре "Родитель спрашивает - мы поможем найти решение", который состоится в рамках инфокампании "Растём вместе".
- Поделимся интересными и необычными рецептами эстонского хлеба.
- Поэт почитает нам стихотворения собственного сочинения и пригласит на поэтический вечер.
Ведущая - Дина Прусакова.
Список музыки
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