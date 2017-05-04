Утро доброе!
Профессиональное выгорание: кто виноват, что делать? Таблетки и поездки: что и в каких количествах можно брать с собой? Многомерная семейная терапия. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- В ходе недавнего опроса CV Keskus выяснилось, что 79,9% работников в Эстонии замечали у себя, начальства или коллег признаки профессионального выгорания. Кто виноват и что делать?
- Приближается пора отпусков. О чем нужно помнить, если период зарубежной поездки у вас совпадет с приемом каких-либо лекарств? Что и в каких количествах можно брать с собой?
- Что такое многомерная семейная терапия и как она может помочь в снижении уровня преступности среди молодежи?
Об этом и не только – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Елизавета Туствновская и Андрей Созинов.
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