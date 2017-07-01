Утро доброе!
Контракт на счастье. Как похудеть за 30 дней и остаться стройным на всю жизнь? О солнцезащитных кремах. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
- Контракт на счастье. Рекомендуется составить всем, кто планирует прожить вместе долго и счастливо. В чем суть неофициального, но важного документа – расскажет психолог.
- Как похудеть за 30 дней и остаться стройным на всю жизнь? Стартует проект MIXFIT, участвовать в котором вы можете даже не выходя из дома!
- Где покупать солнцезащитные кремы: в супермаркете или аптеке? Разъяснит провизор.
Ведущая – Екатерина Зонова.
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