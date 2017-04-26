Экзамен по эстонскому языку. Концерты для малышей в Национальной опере Estonia. "Утро доброе!" с 6:00 до 11:00.

На сей раз в нашем утреннем эфире расскажем о том, что в таллиннских школах сдают экзамен по эстонскому языку. Как готовятся ученики и что советуют учителя? Национальная опера Estonia приглашает на концерты для малышей. С какого возраста следует прививать любовь к классике?

Это лишь некоторые фрагменты мозаики нашей утренней программы. Вас ожидают также самые горячие новости по Эстонии и всей планете в целом, обзор эстонских и не только эстонских газет, отборная музыка самых разных стилей и направлений.

Ведущие – Андрей Созинов и Александр Жемжуров. Звукорежиссер – Дмитрий Микрюков.