Поход в музей для самых маленьких. Поиск участников для мюзикла-подарка на 100-летие Эстонской Республики. День рождения Яана Ряэтса. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.

В утренней программе расскажем о том, что поход в музей может быть увлекательным и познавательным не только для взрослых, но и для самых маленьких; напомним, что продолжается поиск участников для мюзикла-подарка на 100-летие Эстонской Республики; поздравим с юбилеем композитора, педагога, профессора Яана Ряэтса; пригласим всех на поэзоконцерт и полистаем старые газеты.

Ведущая - Дина Прусакова.