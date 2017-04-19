Празднование 100-летия Эстонской Республики. "Голос Учеников": форум учеников русских школ Харьюмаа. Эстонско-азиатская картина "Дорогая сестра" – на экранах кинотеатров. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.

Эстония начинает празднование 100-летия Эстонской Республики. Очень много мероприятий пройдет в отдаленных регионах нашей страны. О проблемах и радостях жизни в деревне расскажет старейшина волости Торма. Также узнаем, как прошло открытие празднования EV100 в местечке Садала.

Представители объединения "Голос Учеников" расскажут о форуме учеников русских школ Харьюмаа, который пройдет в Эстонской Национальной библиотеке

На экраны кинотеатров выходит эстонско-азиатская картина "Дорогая сестра". В эфире Радио 4 – продюсер и художник картины Хелен Лыхмус.

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Елизавета Тустановская и Екатерина Зонова.