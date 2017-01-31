Соцсети: сообщения о пропавших людях. Последние тенденции рынка недвижимости. Нюансы кропотливой работы ювелира. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.

Полиция призывает внимательнее относиться к сообщениям в социальных сетях о пропавших людях.

Рынок недвижимости в Эстонии. Поговорим о последних тенденциях.

Международный день ювелира. Расскажем о нюансах кропотливой работы.

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Елизавета Тустановская и Илья Бань.