Утро доброе!
Соцсети: сообщения о пропавших людях. Последние тенденции рынка недвижимости. Нюансы кропотливой работы ювелира. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- Полиция призывает внимательнее относиться к сообщениям в социальных сетях о пропавших людях.
- Рынок недвижимости в Эстонии. Поговорим о последних тенденциях.
- Международный день ювелира. Расскажем о нюансах кропотливой работы.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Елизавета Тустановская и Илья Бань.
Список музыки
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