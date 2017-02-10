Пенсионные нововведения. Таллиннская телебашня – самый интересный центр для всей семьи. Сотрудничество библиотек и детских садов. Лучший молодой ученый Максим Енихин о своей деятельности. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.

- Со следующего года нас ждут пенсионные нововведения. О планируемых изменениях узнаем у члена кабинета министров.

- Таллиннская телебашня после обновления может стать самым интересным центром для всей семьи в Эстонии. Планируются траты более 1,5 млн. евро.

- В год молодежной и детской культуры библиотеки сотрудничают с детскими садами и бесплатно предлагают детскую литературу

- Лучший молодой ученый Максим Енихин расскажет о своей работе и проектах, в которых участвует.

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Елизавета Тустановская и Илья Бань.