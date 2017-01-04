Утро доброе!
Нарушения на дорогах: каждый третий игнорирует красный сигнал светофора. Женщины в эстонской армии. Волшебные даты 2017 года. “Утро доброе!" c 06:00 до 11:00.
- Полиция обеспокоена нарушениями на дорогах: каждый третий водитель игнорирует красный сигнал светофора.
- Женщины в эстонской армии! С какой целью девушки идут служить?
- Волшебные даты 2017 года. Когда и какие желания нужно загадывать?
Все это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Юлия Балий и Елизавета Тустановская.
Список музыки
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