Утро доброе!
О стрессе у мужчин и способах с ним справиться. "Зеленая артерия" в Таллинне. Некоммерческие киноленты. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- Чем сегодня озабочены мужчины. Узнаем, что представителям сильного пола помогает без вреда для здоровья справиться со стрессом.
- Скоро в Таллинне появится "зеленая артерия". Как город намерен привить детям любовь к экологии?
- "Невиданное кино" для тех, кто не любит рекламу. Чем некоммерческие киноленты привлекает зрителей?
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Ирина Сацута и Андрей Созинов.
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