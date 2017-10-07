Брить или не брить бороду? "Музыка листопада" в Тарту. Диору все возрасты покорны: о выставке легендарного кутюрье. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.

Брить или не брить бороду? Оказывается, можно и не брить, если знать, сколько замечательных средств по уходу за бородой существует на сегодняшний день. Об уходе за усами и мужской кожей расскажет Вероника Ермакова.

"Музыку листопада" можно будет услышать в эти выходные в Тарту. О фестивале авторской песни расскажет Людмила Месропян.

Диору все возрасты покорны. О выставке легендарного кутюрье в Париже, которая продлится до января 2018 года, расскажут те, кто на ней побывал.

Ведущая – Екатерина Зонова.