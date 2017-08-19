Куртнаские озёра и зоопарк Элиствере. Месяц слонов в Таллиннском зоопарке. Что делать, если сломался мобильный телефон. О последних тенденциях в мире парикмахерского искусства. "Утро доброе!" – с 7:00 до 9:00.

В субботу утром пригласим всех на Куртнаские озёра и в зоопарк Элиствере; заглянем также и в Таллиннский зоопарк, где проходит Месяц слонов; узнаем, что делать, если сломался мобильный телефон; поговорим о последних тенденциях в мире парикмахерского искусства. И конечно, пролистаем свежие газеты.

Ведущая – Дина Прусакова.