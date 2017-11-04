Утро доброе!
Почему не все наши планы и мечты становятся реальностью? Йога зимой. О книге "Импортные мамы". "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Почему не все наши планы и мечты становятся реальностью и как повернуть ситуацию наоборот? Расскажет врач-психотерапевт, автор проекта "Управление будущим" Михаил Бородянский.
- Что может сделать йога, когда приходит зима? Советы от преподавателя по йоге Марины Потемкиной.
- "Импортные мамы" – позитивная книга для всех и каждого, в которой рассказывается о непростом воспитании детей за границей. О своей второй книге поведает молодой автор Ксения Малкки.
Ведущая – Екатерина Зонова.
Список музыки
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