Утренний гость – Иван Колесников, исполнитель роли Стивы Облонского в новой версии "Анны Карениной". Морской музей: летний режим работы. Театр и кино. "Утро доброе!" с 7:00 до 10:00.

В понедельник в нашем праздничном утреннем эфире встретимся с Иваном Колесниковым, исполнителем роли Стивы Облонского в новой версии "Анны Карениной". Расскажем о том, что наш знаменитый Морской музей переходит на летний режим работы. Пригласим в театр и кино.

Это лишь некоторые фрагменты мозаики нашей утренней программы. Вас ожидают также самые горячие новости по Эстонии и всей планете в целом, обзор эстонских и не только эстонских газет, отборная музыка самых разных стилей и направлений.

Ведущие – Андрей Созинов и Наталья Гавриленко.