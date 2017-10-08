Новый гламурно-полезный портал о стиле жизни. Шоурум Кирилла Сафонова. Как приступить к изучению английского языка? "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.

Новый гламурно-полезный портал о стиле жизни порадует местных жителей оригинальными новостями и актуальными материалами в интернете, а со следующего года и в глянцевом журнале.

Жители Эстонии становятся смелее в выборе одежды, считает дизайнер Кирилл Сафонов, который на днях открыл свой шоурум.

Как приступить к изучению английского языка, если чувствуете, что он начал зарастать мхом? Расскажет преподаватель.

Все это и не только – в утренней программе в воскресенье с Екатериной Зоновой и Хейли Холло.