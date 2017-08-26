Гипнотерапия. Коучинг. Мода эпохи Довлатова. Женя Любич в прямом эфире. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.

Гипнотерапия как способ избавиться от многих болезней. Как метод работает? Расскажет специалист из Санкт-Петербурга.

Коучинг – что это такое? Объяснит профессиональный коуч, бизнес-тренер Кирилл Емельянов.

Мода эпохи Довлатова — лекция историка моды Марины Скульской в Доме Союза писателей в субботу. О чем она?

Женя Любич в прямом эфире. О чем поет популярная российская певица?

Все это и многое другое – в утреннем эфире на Радио 4.

Ведущая – Екатерина Зонова.