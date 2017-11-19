Утро доброе!
О причинах семейных ссор и секрете идеальных отношений. Почему стоит отказаться от алкоголя? Путешествия по Прибалтике. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
- В чем кроются причины семейных ссор и в чем секрет идеальных отношений? - расскажет психотерапевт и системный консультант Михаил Бородянский.
- Почему стоит отказаться от алкоголя? Своим мнением поделятся те, кто вообще не употребляет спиртное.
- Путешествия в близкие края? Чем привлекательна Прибалтика и куда стоит заглянуть на выходные?
Ведущая – Екатерина Зонова.
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