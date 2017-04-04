Утро доброе!
Работа на лето. Как тренировать память? Благотворительный забег в Таллинне. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- Лето не за горами. Поделимся информацией, которая позволит молодым людям найти подходящее место работы в период летних каникул.
- Вспомнить все! Почему память нас иногда подводит и мы забываем то, что, казалось бы, следует помнить? Как научиться запоминать и как можно тренировать память в домашних условиях? Расскажет тренер памяти Реэт Трей.
- Помочь спортсменам с ограниченными возможностями может каждый из нас! Благотворительный забег стартует в Таллинне у Русалки 9 апреля. Собранные средства пойдут на приобретение инвентаря и поддержку юного спортсмена Макара Медведева с нарушениями зрения, желающего выступать в составе сборной Эстонии на международных соревнования по спортивному дайвингу.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Ирина Сацута и Екатерина Зонова.
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